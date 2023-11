Smartphone, ecco la collezione da record mondiale: sono più di 3.000

Ormai più di metà della popolazione globale ha uno smartphone: un segnale che i telefoni intelligenti sono ormai parte integrante della vita di tutti i giorni. Ma chi possiede la più grande collezione di smartphone al mondo? A dircelo è il Guinness World Records!

L'ultima edizione del Libro dei Guinness World Records svela infatti che a possedere la più grande collezione di smartphone al mondo è Andrei Bilbie Argentis, che possiede 3.456 telefoni di ogni tipo e marchio. Il giovane romeno, che vive nella città di Cluj-Napoca, ha scalzato il precedente record, detenuto dal turco Ekrem Karagüdekoğlu, che invece possedeva 2.779 cellulari e smartphone.



A rendere il primato ancora più impressionante è il fatto che il record sia stato calcolato senza considerare alcun duplicato. La collezione di Argentis, infatti, comprende diverse migliaia di telefoni e smartphone, gran parte dei quali però sono dei "doppioni" e non sono stati calcolati ai fini del record. Nonostante ciò, Argentis ha iniziato a collezionare cellulari solo in tempi molto recenti.

Gli inizi della collezione di smartphone da record risalgono infatti al 2018: in soli sei anni, insomma, il collezionista romeno ha ammassato una quantità spropositata di smartphone, tutti catalogati, divisi e inseriti nelle mensole di una stanza dedicata in casa sua. Sulle mensole troviamo anche alcuni dispositivi molto recenti, tra cui i più recenti smartphone della linea Pixel, insieme ad alcuni vecchi iPhone 6.



Sfortunatamente, il libro dei record del mondo non fornisce ulteriori informazioni sulla collezione, perciò non sappiamo da quali dispositivi sia composta per l'esattezza. Al contempo, non è chiaro perché Argentis abbia ammassato un simile numero di dispositivi, né tantomeno quanto abbia speso per farlo.