Smartphone, come si crea? Realizzate un pieghevole con questo kit: il prezzo

Se siete degli appassionati del mondo tech, probabilmente vi sarete chiesti come si crea uno smartphone e magari vorreste realizzarne uno. Potrebbe essere giunto il momento: sul mercato è arrivato un kit legato a un dispositivo pieghevole. Il costo, tra l'altro, non è esorbitante.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo, nonché come annunciato da Royole tramite il suo sito Web ufficiale, il "Royole RoKit - Flexible Electronics Development Kit" viene proposto a 859 euro. Essenzialmente si tratta del prezzo di uno smartphone di fascia alta, quindi il costo non è poi così proibitivo. Non è chiaro tuttavia se il prodotto sia effettivamente acquistabile anche dall'Italia, in quanto nella pagina dedicata si legge che è disponibile solamente in Germania e Regno Unito. Tuttavia, provando ad aggiungere il prodotto al carrello, il sistema lascia selezionare anche il nostro Paese, quindi la questione non è del tutto chiara.

In ogni caso, non si tratta di un kit per tutti. Il prodotto è infatti pensato per gli sviluppatori e per gli appassionati più "smanettoni" che conoscono bene il mondo hardware. Per intenderci, il kit, che arriva in una comoda valigetta, include il display flessibile di terza generazione Cicada Wing, una scheda madre e altri componenti utili, ad esempio, per l'HDMI e per "trasformare" lo schermo in touch screen. Non manca il supporto ad Android 10. Insomma, se siete interessati, vi consigliamo di informarvi per bene, in quanto ribadiamo che si tratta di un kit di sviluppo.

Per il resto, ricordiamo che Royole è un nome noto nel mondo smartphone, in quanto si tratta del brand che ha lanciato sul mercato il primo dispositivo mobile pieghevole.