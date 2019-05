Smartphone come reflex: Samsung svela la prima fotocamera da 64 megapixel

Gli smartphone del futuro saranno sempre più simili alle reflex e le fotocamere professionali. A rinnovare la sfida ai competitor, ed in generale al mercato, ci ha pensato Samsung. Il gruppo coreano ha infatti annunciato un nuovo sensore d'immagine per telefoni cellulari con la risoluzione più alta del mercato.

L'ISOCELL Bright GW1, infatti, è un sensore da 64 megapixel, che usa gli stessi pixel da 0.8μm di quello attuale da 48 megapixel. Si tratta di un aspetto molto importante in quanto vuol dire che sarà un sensore fisicamente più grande ed in grado di catturare più luce.

A livello tecnico, il Bright GW1 catturerà immagini da 16 megapixel unendo quattro pixel in uno, e funzionerà allo stesso modo dei sensori da 48 megapixel. Il nuovo sensore Samsung sarà anche in grado di decodificare il filtro colorato per scatti a 64 megapixel a piena risoluzione in condizioni di buona luce. Il sensore IMX586 da 48 megapixel di Sony ha caratteristiche simili, sostanzialmente.

L'obiettivo di Samsung è alzare ulteriormente l'asticella del mercato, e dal momento che le fotocamere da 48 megapixel sono ormai comuni sugli smartphone, vuole rendere il mercato ancora più competitivo.

Il sensore da 64 megapixel dovrebbe entrare in produzione nella seconda metà dell'anno, con possibile debutto verso fine 2019 sui primi top di gamma.

Una notizia destinata a scuotere il mercato, a pochi mesi dalla presentazione di Huawei P30 Pro e Galaxy S10+, che hanno puntato molto sul comparto fotografico.