Quali smartphone sono compatibili con Android 14? Ecco la maxi-lista!

Benché Android 14 non sia ancora arrivato in versione stabile su smartphone, sono in molti a domandarsi se il proprio device sarà compatibile con Android 14 o meno. Fortunatamente, ci siamo noi di Everyeye a darvi una mano: ecco la lista dei dispositivi compatibili con la prossima release del sistema operativo di Google!

Partiamo proprio da Big G, perché gli smartphone Google compatibili con Android 14 sono davvero tanti. Nulla di troppo strano, dal momento che i Google Pixel hanno già ricevuto varie beta del nuovo sistema operativo, che dovrebbe essere lanciato sul mercato a inizio ottobre, durante l'evento di presentazione di Pixel 8 e 8 Pro. Oltre ai due top di gamma next-gen, tra i device Google compatibili con Android 14 abbiamo:

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5 e 5a

Google Pixel 6, 6 Pro e 6a

Google Pixel 7, 7 Pro e 7a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Per quanto riguarda gli smartphone Samsung, il lancio di One UI 6.0 sembra vicino: anche in questo caso, saranno una pletora i device Samsung compatibili con Android 14 e con la nuova ROM custom del colosso di Suwon. Tra di essi troviamo:

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra e S21 FE

Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5

Samsung Galaxy A52, A52 5G, A52s e A72

Samsung Galaxy A13, A23, A33, A53 e A73

Samsung Galaxy A04, A14, A24, A34 e A54

Samsung Galaxy F14 5G, F23 e F54

Samsung Galaxy M23, M33, M53 e M54

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra

Per i device Xiaomi, invece, vi rimandiamo all'apposita (e lunghissima!) lista di dispositivi Xiaomi compatibili con Android 14 e MIUI 15. Invece, l'elenco degli smartphone OnePlus che potranno essere aggiornati alla prossima release di Android è il seguente:

OnePlus 9, 9 Pro e 9RT

OnePlus 10 Pro, 10R e 10T

OnePlus 11 e 11R

OnePlus Nord 2T e Nord CE 2 Lite

OnePlus Nord 3 e Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord N300 5G

OnePlus Ace, Ace 2, Ace Pro e Ace Racing

Se per quanto riguarda i prodotti ASUS possiamo aspettarci aggiornamenti per tutti gli smartphone degli ultimi due anni (ossia Zenfone 9 e 10 e ROG Phone 6 e 7), decisamente più lungo è l'elenco dei device OPPO che riceveranno il nuovo sistema operativo. Tra di essi troviamo:

OPPO Find 2 e OPPO Find N2 Flip

OPPO Find X5 e X5 Pro

OPPO Reno 10 e 10 Pro 5G

OPPO Reno 9, 9 Pro e 9 Pro+

OPPO Reno 8 e 8 Pro

OPPO Reno 8T e 8T 5G

OPPO Reno 7 e 7 Pro

OPPO Reno 6 e 6 Pro

OPPO A1, A1x, A56s, A58 5G, A78 e A96

La serie OPPO K10

Le serie OPPO F19, F21 e F23

Per concludere, vale la pena notare che anche Nothing Phone(1) e Nothing Phone(2) saranno aggiornati ad Android 14. L'update, però, potrebbe richiedere ancora qualche mese: al momento, infatti, Carl Pei e soci non hanno ancora rilasciato nemmeno una versione beta di Android 14 sui propri smartphone.