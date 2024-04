Uno smartphone può competere con una reflex? Ufficiale nubia Z60 Ultra Edizione Fotografo

La recensione di nubia Z60 Ultra è uscita su queste pagine da qualche mese, ma è già arrivato il momento di tornare a fare riferimento a una novità relativa al dispositivo. C'è infatti il lancio in Italia di nubia Z60 Ultra Edizione Fotografo, che mette in campo un "design fotografico vintage".

Dalla pelle vegana al vetro, sono i materiali pregiati, oltre al design, a poter attirare l'attenzione su questa specifica variante del dispositivo che, per il resto, risulta già conosciuto dagli appassionati del mondo smartphone. Vale tuttavia la pena indicare che la configurazione di memoria è 16/512GB, quindi si punta sulla soluzione più elevata disponibile.

Il prezzo di vendita in Italia per quest'edizione è pari a 899 euro, con le prime spedizioni che inizieranno a partire dal 30 aprile 2024. Fino alla giornata prima, ovvero al 29 aprile, sarà possibile usufruire di uno sconto di 30 euro utilizzando il codice SPRING30. Per tutti i dettagli del caso, potete fare riferimento al portale ufficiale di nubia.

A proposito di quest'ultima, sul sito Web italiano è stata attivata la possibilità di inserire il proprio indirizzo e-mail per ottenere aggiornamenti relativi al futuro arrivo del pieghevole nubia Flip 5G (dispositivo legato, per certi versi, allo ZTE Libero Flip visto in Giappone). Non sono poche, insomma, le novità su cui il brand sta lavorando.

