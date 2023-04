Che smartphone compra ogni anno l'inventore del cellulare? Potrebbe sorprendervi

Sebbene Martin Cooper abbia affermato che i futuri smartphone saranno impiantati sotto la pelle, l’inventore del cellulare continua ad essere un fan dei cellulari per come li conosciamo.

Parlando in un’intervista, l’ingegnere ha svelato che ogni anno acquista un nuovo iPhone ed utilizza Apple Watch ogni giorno per le attività quotidiane. Tuttavia, simpaticamente ha ammesso che non sarà mai abile come i nipotini con l’uso delle app.

Ma per cosa usa il suo iPhone? Ovviamente per comunicare con i parenti ed amici, ma anche per inviare messaggi e controllare apparecchi acustici. Cooper ha voluto ribadire ulteriormente l’importanza che rivestono nella collettività gli smartphone, che essendo diventati un’estensione degli utenti possono aiutare a sconfiggere le malattie e grazie all’utilizzo di prodotti indossabili come Apple Watch possono rilevare la frequenza cardiaca e le attività fisica, oltre che controllare apparecchi acustici, protesi e pacemaker. Nella sua visione, in futuro potrebbero portare allo sviluppo di sensori corporei in grado di rilevare le malattie prime che si manifestino.

Secondo Cooper in una o due generazioni saremo in grado di sconfiggere le malattie con i dispositivi mobili, ma avverte dall’eccessivo utilizzo di smartphone e simili: anche lui infatti ritiene che debbano essere utilizzati in maniera responsabile e che non bisogna diventarne dipendenti.