Smartphone, è confermato: il primo semestre del 2023 è il peggiore degli ultimi 10 anni

Gli ultimi report sullo stato di salute del mercato smartphone non sono dei migliori. Se già l'IDC aveva dato l'allarme a fine giugno, ora è TrendForce a rincarare la dose: la prima metà del 2023 è stata il periodo peggiore degli ultimi dieci anni per la telefonia mobile, con un tracollo del 20% nel primo trimestre di quest'anno.

I dati TrendForce, infatti, spiegano che il mercato smartphone non è mai andato così male come nella prima metà del 2023. O almeno non negli ultimi dieci anni. Il primo trimestre del 2023 è stato uno dei peggiori di sempre: -20% rispetto al Q4 del 2022, quando già le vendite di smartphone non sono state delle migliori.

Persino peggio il trimestre successivo, con un ulteriore calo del 6,6% rispetto al periodo precedente, nonostante lanci di peso come quelli della lineup smartphone Galaxy S23 di Samsung, dell'iPhone 14 di colore giallo e di diversi smartphone cinesi di fascia media davvero interessanti, specie per chi non vuole spendere troppo per un nuovo dispositivo.

In totale, nella prima metà del 2023 sono stati prodotti 522 milioni di smartphone, il 13,3% in meno di quelli realizzati nella prima metà del 2022. Ovviamente, l'entità della crisi non è la stessa per tutte le aziende: per esempio, Samsung registra un calo del 12,4% nel secondo trimestre del 2022, ma mantiene la leadership del mercato sia in termini di produzione (53,9 milioni di smartphone solo nel secondo trimestre del 2023) che per quanto riguarda il market share (pari al 19,8%).

Segue Apple, con 42 milioni di iPhone prodotti nel medesimo trimestre: si tratta di un calo percentuale del 21,2%, in linea con lo "storico" del colosso di Cupertino, per il quale la prima metà dell'anno è sempre la più difficile in termini di vendite. Resta da vedere se il lancio di iPhone 15 risolleverà l'azienda, che al momento vanta un market share complessivo del 15,4%.

Sorridono Xiaomi e OPPO, per le quali il secondo trimestre dell'anno è stato segnato da un aumento percentuale delle vendite rispettivamente del 32,1% e del 25,4%: merito degli smartphone di fascia media e medio-bassa delle due compagnie, che tra la primavera e l'estate hanno preso d'assalto il mercato asiatico e quello europeo. Salgono anche i rispettivi market share, al momento pari al 12,9% e al 12,3% del mercato smartphone su scala globale.

Infine, sorprende il balzo di Transsion, che probabilmente in molti non conosceranno nemmeno, specie in Europa. Transsion è una grande azienda cinese, che al momento possiede marchi come Tecno, Infinix e Itel, tutti estremamente popolari nei mercati emergenti quali quello indiano, quello africano e quello del Medio Oriente. Transsion ha vissuto un'impennata del 71,9% delle sue vendite rispetto al Q1 2023, grazie anche al successo delle sue ultime incursioni nella fascia media del mercato. Al momento, l'azienda ha superato Vivo per market share, assestandosi al 9,2% del mercato globale degli smartphone.