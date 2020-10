Smartphone contraffatti, li pagavano pochi euro e li rivendevano fingendosi Huawei

I malintenzionati riescono a trovare sempre nuovi metodi per mettere in atto nuove truffe in ambito tecnologico. Questa volta non parliamo di "servizi" online, bensì di prodotti fisici, che tra l'altro arrivavano veramente all'acquirente. Qual è, dunque, il problema? La contraffazione, dato che i venditori si fingevano Huawei.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmochina e MyDrivers, i truffatori avrebbero acquistato almeno 7000 unità di smartphone low cost a circa 40 yuan l'uno (5 euro al cambio attuale) e le avrebbero modificate in modo da farle sembrare degli smartphone Huawei in tutto e per tutto, così da rivenderle a prezzi particolarmente maggiorati rispetto al costo iniziale. Si parla di un range che va dai 170 ai 270 yuan, ovvero da 21,25 a 33,75 euro al cambio.

A quanto pare, i malintenzionati sarebbero riusciti a vendere le succitate 7000 unità, ma ora la truffa è stata scoperta. Vi ricordiamo che Huawei è un'azienda che è riuscita a farsi un nome in tutto il mondo e che in Cina, ovvero la sua madrepatria, sta raggiungendo una popolarità piuttosto elevata. Per questo motivo, i truffatori hanno finto che i loro dispositivi da pochi yuan fossero stati prodotti dalla nota società.

Tre truffatori sono stati arrestati durante il mese di settembre 2020. Le autorità cinesi avrebbero scovato il loro quartier generale e trovato almeno altri 1300 smartphone contraffatti. A quanto pare, sono stati "congelati" circa 2 milioni di yuan (ovvero circa 250.000 euro al cambio attuale).