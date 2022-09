Gli smartphone che costano più di 1000 Euro vendono sempre di più: i dati di una ricerca

Verrebbe quasi da dire “incredibile ma vero”, vista la situazione economica mondiale ed un futuro che si prospetta turbolento ed incerto. Fatto sta che, secondo le rilevazioni di Counterpoint, gli smartphone con prezzi superiori ai 1000 Euro vendono sempre di più.

Secondo i dati diffusi dalla popolare agenzia di ricerca, nel secondo trimestre del 2022 il prezzo medio di vendita degli smartphone di fascia alta è cresciuto dell’8% a 780 Euro, ma non è l’unico aspetto particolare della ricerca perchè proprio questo incremento ha provocato un aumento delle vendite degli smartphone di tale segmento.

Complessivamente, su base annua è stato registrato un +94% delle vendite degli smartphone con prezzi da 1000 Dollari in su. Il dato è estremamente interessante, dal momento che questa crescita ha frenato il calo dei ricavi, che ha interessato la fascia in cui si posizionano gli smartphone più economici, che hanno subito in maniera pesante le pressioni legate all’inflazione.

Analizzando i volumi, invece, è emerso che nel segmento premium le vendite sono diminuite dlel’8% su base annua nel secondo trimestre del 2022, a fronte di un -12% del mercato globale.

Apple, che settimana prossima presenterà gli iPhone 14, è il produttore con la quota più alta nel segmento premium (57%), seguita da Samsung (19%), Vivo, Oppo, Xiaomi (4%) ed Huawei (3%).