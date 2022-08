Gli smartphone costano troppo poco: un Paese vieta la vendita di prodotti budget

Mentre le vendite globali degli smartphone calano rapidamente e senza apparenti soluzioni in vista, in molti hanno pensato che l'impasse del settore potrebbe risolversi grazie agli smartphone a basso prezzo, meno colpiti dall'inflazione galoppante. Tuttavia, un Paese ha deciso di proibire la vendita di alcuni smartphone "budget".

Stiamo parlando dell'India, il cui mercato è dominato da proposte a prezzo medio-basso realizzate dagli OEM cinesi come Xiaomi, OPPO e OnePlus. A quanto pare, però, il Governo di Nuova Delhi vorrebbe modificare questo stato delle cose: secondo un report di Bloomberg, infatti, le autorità starebbero valutando il blocco delle vendite dei device budget, ovvero di tutti gli smartphone con un costo inferiore a 12.000 Rupie, cioè 150 Euro circa.

Se state pensando che il Governo indiano stia valutando la decisione per ragioni ecologiche o per evitare un'inondazione di prodotti molto simili sul mercato nazionale, vi sbagliate: in realtà, infatti, si tratta di una misura per favorire la produzione interna di smartphone rispetto a quella cinese, avvantaggiando produttori come Micromax e Lava, che un tempo avevano una significativa fetta di mercato nel settore budget ma che ora sono state quasi completamente soppiantate dai distributori cinesi.

In effetti, negli ultimi anni, produttori come Xiaomi, OPPO, OnePlus e Vivo sono molto cresciuti in India, mentre la pandemia da Covid-19 ha duramente impattato sulla produzione interna: i numerosi lockdown a cui l'India è stata costretta, infatti, hanno gravato sui bilanci e sulle uscite degli OEM nazionali, mentre le spedizioni di quelli cinesi, nonostante la rigida politica anti-contagio di Pechino, non sono mancate né nel 2020 né nel 2021.

Resta invece ancora da capire se la decisione riguardi tutti i competitor esteri o solo gli OEM cinesi: se la mossa di Nuova Delhi riguardasse solo i produttori provenienti dalla Cina, infatti, i brand indiani potrebbero doversela vedere con un altro concorrente spietato nella fascia bassa, Samsung.