Smartphone e cuffie Oppo in super sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Siamo nel bel mezzo della Festa delle Offerte Prime di Amazon e continuiamo a segnalare quelle che - secondo noi - sono le migliori offerte proposte dall'e-commerce sui prodotti tech. Oppo ha lanciato gli Oppo Days

Di seguito alcuni sconti:

OPPO Reno10 Smartphone 5G , AI Tripla Fotocamera 64+32+8MP, Selfie 32MP, Display 6.7" 120HZ AMOLED, 5000mAh, RAM 8GB (Esp fino 16GB) + ROM 256GB, Supporto Auto, Versione Italia, Silvery Grey: 379,99 Euro

, AI Tripla Fotocamera 64+32+8MP, Selfie 32MP, Display 6.7" 120HZ AMOLED, 5000mAh, RAM 8GB (Esp fino 16GB) + ROM 256GB, Supporto Auto, Versione Italia, Silvery Grey: 379,99 Euro OPPO Reno10 Pro Smartphone 5G, AI Tripla Fotocamera 50+32+8MP, Selfie 32MP, Display 6.7" 120HZ AMOLED, 4600mAh, RAM 12GB (Esp 24GB) + ROM 256GB, Supporto Auto, Versione Italia, Colore Silvery Grey: 499,99 Euro

Smartphone 5G, AI Tripla Fotocamera 50+32+8MP, Selfie 32MP, Display 6.7" 120HZ AMOLED, 4600mAh, RAM 12GB (Esp 24GB) + ROM 256GB, Supporto Auto, Versione Italia, Colore Silvery Grey: 499,99 Euro OPPO A78 5G Smartphone AI Doppia fotocamera 50+2MP, display 6.56” LCD HD+, batteria 5000mAh, RAM 8 GB + ROM 128 GB, Android 12 + supporto auto, [Versione Italiana], Glowing Black: 237,40 Euro

Smartphone AI Doppia fotocamera 50+2MP, display 6.56” LCD HD+, batteria 5000mAh, RAM 8 GB + ROM 128 GB, Android 12 + supporto auto, [Versione Italiana], Glowing Black: 237,40 Euro OPPO Enco Air2 Pro - Cuffie senza fili, Bluetooth 5.2, Cancellazione del Rumore, Controlli Touch, Ricarica Rapida, 24h di Autonomia, Android e IOS Versione Italia, Colore Bianco: 47 Euro

- Cuffie senza fili, Bluetooth 5.2, Cancellazione del Rumore, Controlli Touch, Ricarica Rapida, 24h di Autonomia, Android e IOS Versione Italia, Colore Bianco: 47 Euro OPPO Enco X - Auricolari True Wireless, Qualità Dynaudio, Ricarica Wireless, Bluetooth 5.2, 3 Microfoni, Controlli Touch, Cancellazione del rumore, Android e iOS, IP54, Neri [Versione Italiana]: 74,99 euro

Le offerte saranno disponibili fino all 23:59 di domani, 11 Ottobre 2023, in esclusiva per gli abbonati al programma Prime.