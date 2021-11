Su quali smartphone è disponibile Android 12? Ecco la lista

Facciamo il punto sulla lista dei dispositivi Android su cui è disponibile il nuovo Android 12, il sistema operativo mobile di Google che è stato lanciato in via ufficiale qualche settimana fa e che si sta lentamente facendo spazio.

Per quanto riguarda gli smartphone della gamma Google, attualmente Android 12 è disponibile su:

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 4a

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a 5G

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Nella giornata di ieri anche Samsung ha dato il via al lancio di Android 12, ed è disponibile su:

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Passando agli smartphone in beta testing, invece, sempre partendo dai Samsung la nuova release dell'OS è in test su:

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Anche ASUS ha dato il via ai test su ZenFone 8, mentre OnePlus lo sta testando su OnePlus 9 ed OnePlus 9 Pro, ma ha anche preso il via una beta chiusa per OnePlus 8T ed OnePlus 8. OnePlus ha anche annunciato che OxyGenOs 12 arriverà anche sui seguenti dispositivi:

OnePlus 9R

OnePlus 8 Series

OnePlus 7 Series

OnePlus Nord

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord CE

Sempre ASUS ha annunciato la data di lancio di Android 12 su ZenFone 8: il lancio è previsto a dicembre 2021, mentre nel Q1 2022 sarà la volta di ROG Phone 5 e nella prima metà del 2022 sarà la volta di ZenFone 7 e ROG Phone 3.

Ovviamente la data di lancio cambia a seconda dell'eventuale presenza di dispositivi brandizzati e dei mercati.