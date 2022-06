Smartphone più economici durante le festività di Natale: forti sconti in arrivo

Sebbene le previsioni parlino di una fine della crisi del mercato degli smartphone, i produttori sono ancora alle prese con le scorte presenti nei magazzini. Secondo quanto spiegato da alcuni analisti, questo aspetto risulterà fondamentale durante le festività natalizie.

Nella fattispecie, i market monitor e rivenditori spiegano che durante la stagione di Natale 2022 i produttori potrebbero abbassare i prezzi dei loro smartphone per liquidare le scorte in eccesso, causate dalla scarsa domanda di smartphone a livello globale e dall’aumento dell’inflazione. I marchi del settore, secondo le analisi, cercheranno di controllare e mitigare l’impatto economico sui loro bilanci riducendo i prezzi dei dispositivi ed al contempo faranno di tutto per cercare di ripulire l’inventario all’ingrosso con sconti profondi.

L’Economic Times India ha parlato con alcuni rivenditori i quali hanno confermato che c’è un accumulo di scorte e che gli OEM hanno aumentato i margini ai rivenditori che vendono offline, il che consentirà loro di offrire sconti importanti. Ad essere maggiormente impattati sono i marchi cinesi, che hanno accumulato scorte nel mercato interno in quanto stanno lottando per vendere i loro device in tutta Europa. Emblematico è però anche il caso di Samsung, che ha accumulato 50 milioni di unità invendute nei magazzini.