Smartphone con fotocamera da 256MP, trapelano le prime informazioni

Uno dei maggiori trend del mercato smartphone riguarda sicuramente il comparto fotografico. I lettori più attenti avranno notato che i produttori stanno iniziando a implementare sempre più sensori nei propri dispositivi mobili. Ebbene, recentemente è anche partita quella che potremmo definire come "la gara dei megapixel".

Nel 2019, aziende come Xiaomi e Realme si sono "scontrate" per riuscire a immettere sul mercato il prima possibile uno smartphone con sensore principale da 64MP. Tuttavia, quel periodo è superato e ormai si è già passati ai 108MP con Xiaomi Mi Note 10 e questo trend non sembra proprio voler finire.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina, dal noto social network cinese Weibo iniziano ad arrivare i primi segnali del possibile arrivo sul mercato di uno smartphone con fotocamera da ben 256MP. L'indiscrezione deriva dall'immagine che potete vedere in calce alla notizia, dove si può vedere un'applicazione Fotocamera che indica che lo scatto è effettuato con la modalità 256MP ultra-clear camera (o perlomeno la fonte ha tradotto le scritte in cinese in questo modo).

Non sono emersi altri dettagli in merito a questa possibilità e al momento non è nemmeno chiaro quale azienda possa aver scelto di testare una modalità del genere. Inoltre, non sappiamo se ci sia in ballo un vero sensore da 256MP oppure se ci sia di mezzo qualche "trucco software". Staremo a vedere.