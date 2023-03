Niente più smartphone da gaming per Lenovo: cancellata la linea Legion

Dopo uno scoppiettante MWC 2023 per Lenovo e Motorola, arriva oggi una notizia che potrebbe rattristare i fan del brand con sede a Hong Kong. Con una dichiarazione rilasciata alla stampa americana, infatti, Lenovo ha confermato di aver interrotto la linea di smartphone da gaming Legion per concentrarsi sui prodotti Motorola.

La notizia arriva da Android Authority, che negli scorsi giorni ha contattato Lenovo per un commento relativo ad alcuni rumor circolati tra gli "addetti ai lavori", i quali riportavano che la produzione degli smartphone Legion di Lenovo era stata interrotta nelle scorse settimane. I rumor erano iniziati quando un dipendente della compagnia aveva postato sui propri social network un messaggio che faceva riferimento alla cancellazione dei prossimi prodotti della linea Legion.

Android Authority ha dunque chiesto informazioni direttamente Lenovo, che, per mezzo di un portavoce, ha confermato l'addio alla linea Legion e, dunque, al settore degli smartphone da gaming. Ovviamente, ciò non significa che anche i laptop a marchio Legion di Lenovo siano stati colpiti dal taglio: al contrario, il settore dei notebook sembra essere sano e salvo.

Il portavoce della compagnia ha spiegato che "Lenovo ha interrotto la produzione degli smartphone da gaming Legion basati sul sistema operativo Android come parte di una più ampia trasformazione del proprio business e di un consolidamento del proprio portfolio nel settore gaming. Come leader nei device e nelle soluzioni per il gaming, Lenovo si impegna a far progredire la categoria del gaming su più form factor diversi e, al contempo, a porre il proprio focus laddove esso può portare più valore alla comunità globale dei giocatori".

Con lo stop della linea Legion, il mercato degli smartphone da gaming perde un produttore di enorme rilevanza. Al momento, infatti, gli unici device espressamente rivolti ai videogiocatori sono quelli di Black Shark, sub-brand di Xiaomi, e i ROG Phone di ASUS. Negli ultimi giorni è emerso che anche Xiaomi starebbe rivedendo la linea di smartphone Black Shark in un'ottica più conservativa, con il licenziamento di centinaia di impiegati. In compenso, però, il ROG Phone 7 di ASUS è in arrivo, con un evento ufficiale di presentazione fissato per il 13 aprile.