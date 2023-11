Se avete questi smartphone, Google vi toglierà il Calendario

Se in piena estate 2023 BigG ha detto ufficialmente addio a KitKat, ci sono ancora diverse versioni di Adroid altrettanto datate ma ancora pienamente supportate soprattutto in termini di applicazioni e servizi Google.

In questo contesto, Google avrebbe deciso di abbandonare una volta per tutte il supporto a una delle sue app più basilari, vale a dire Google Calendar, su alcune versioni del robottino verde con qualche anno in più sulle spalle.

Nello specifico, come riportato da TheSpAndroid, tutte le versioni di Android fino a Nougat nella versione 7.1 verranno tagliate fuori dal supporto a questa particolare applicazione.

Android Nougat 7.1 e precedenti non avranno più la possibilità di aggiornare il Calendario: a partire dalla build 2023.46.0-581792699-release dell'app, infatti, tra le specifiche si parla chiaramente di supporto per Android Oreo (8.0) e successive versioni di Android.

Prima di questo aggiornamento, le precedenti richiedevano come supporto minimo Android 5.0, quindi un salto di ben tre generazioni. Chiaramente si tratta solo di un antipasto rispetto a ciò che osserveremo certamente nei prossimi mesi, quando una a una molto probabilmente anche le altre app verranno aggiornate eliminando dalla lista di compatibilità le versioni di Android inferiori alla 8.0, probabilmente perché non più in linea con gli standard di sicurezza richiesti dalla grande G per i dispositivi con il suo OS di riferimento.