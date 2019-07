Ecco gli smartphone Honor che saranno aggiornati ad Android Q

E' trapelata in rete la lista completa degli smartphone Honor che saranno aggiornati ad Android Q nel corso delle prossime settimane. Rispetto a quanto svelato in passato, si aggiungono all'elenco tre modelli. Complessivamente il produttore garantirà il supporto al nuovo OS di Google su sette dispositivi.

Di seguito la lista:

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor 20 Lite

Honor V20

Honor 10

Honor 10 Lite

Honor 8X

Rispetto a quella diffusa in precedenza, fanno il loro ingresso Honor 10, 10 Lite ed Honor 8X. Al momento la società cinese non ha diffuso molte informazioni sulle novità che saranno introdotte con EMUI 10, ma a giudicare da quanto trapelato in passato sia la nuova UI che Magic 3.0 segneranno l'ingresso di una nuova serie di icone ridisegnate e una nuova esperienza utente per alcune applicazioni, come la fotocamera.

La lista è stata pubblicata dai colleghi di Huawei Central, che citano alcune fonti affidabili all'interno dell'azienda. E' bene precisare che non si tratta di un documento ufficiale, e probabilmente all'elenco si aggiungeranno anche altri smartphone.

La buona notizia è rappresentata dall'estensione del supporto a vari smartphone della fascia media, come la linea Honor 10 ed Honor View 20, che hanno registrato un importante riscontro da parte degli utenti.

Fateci sapere se nella lista provvisoria è presente anche il vostro smartphone o no.