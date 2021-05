Alcuni smartphone Honor passeranno da Android a HarmonyOS 2.0: di quali si tratta?

Honor ha già confermato il ritorno dei GMS sui suoi smartphone che usciranno sul mercato prossimamente, tra cui Honor 50, ma a quanto pare ci sono altri, importanti piani per il resto del suo portfolio. Gli altri dispositivi, infatti, con ogni probabilità costituiranno uno dei lotti di prodotti che riceveranno il sistema operativo HarmonyOS 2.0.

Secondo quanto riportato da MyDrivers, nel corso della conferenza del 2 giugno Huawei dovrebbe annunciare quali smartphone specifici riceveranno l’aggiornamento-cambiamento al nuovo OS proprietario sviluppato a Shenzhen. Sebbene siano già noti gli smartphone, smartwatch e tablet Huawei che passeranno a HarmonyOS 2.0, le carte per Honor sono ancora da svelare.

È possibile però fare qualche previsione per l’ex sub-brand di Huawei: il secondo e il terzo lotto di aggiornamenti potrebbero riguardare in particolare gli smartphone delle serie Honor Digital e Honor V, considerate dal colosso delle telecomunicazioni del Dragone ancora “parte integrante dell’azienda” e, per questo motivo, “gli utenti [possessori dei dispositivi interessati] non verranno dimenticati”.

Sarà certamente interessante capire se eventualmente Honor selezionerà una serie di smartphone da rilasciare in Cina con l’esclusiva del nuovo sistema operativo rivale di Android, o se completerà il ritorno ad Android e Google Mobile Services per ogni singolo dispositivo che rilascerà in futuro. Ogni informazione verrà comunque resa nota durante o dopo il fatidico evento del 2 giugno 2021, quando Huawei svelerà ufficialmente HarmonyOS 2.0 in ogni dettaglio.

Intanto Honor sarebbe intenzionata a cambiare la sua strategia di mercato mantenendo 4 serie di smartphone, abbandonando sia la succitata serie V che la serie Note.