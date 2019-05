Gli smartphone Huawei e Honor sono ancora aggiornabili in Italia dopo il ban di Trump?

Il mondo Android è in fermento dopo il ban imposto da Trump agli smartphone Huawei. Le conseguenze di questo provvedimenti sono ancora tutte da scoprire, nel frattempo cerchiamo di fare chiarezza sulla situazione in Italia.

Huawei e Honor sono i principali attori del mercato degli smartphone nel nostro paese, con una diffusione che supera anche quella di Samsung e di Apple. Cosa accadrà ora dopo il ban di Trump e con migliaia di telefoni in circolazione in Italia? L'annunciato blocco agli aggiornamenti delle applicazioni e il passaggio alla versione AOSP di Android, senza quindi Play Store e applicazioni come YouTube e Gmail, non riguarda gli smartphone attualmente in commercio, la conferma arriva direttamente da Google, che lo spiegato in un tweet ufficiale.

Nel breve periodo non ci saranno problemi, ma un telefono viene utilizzato spesso per anni, cosa accadrà con i futuri aggiornamenti Android? In questo caso mancano gli elementi per poter capire l'evoluzione nel tempo del ban imposto da Trump e va considerato anche il ruolo dell'Unione Europea, che potrebbe intervenire in caso di danni ai consumatori del vecchio continente. Intervento che potrebbe riguardare tanto Google quanto Huawei.

Ultimo elemento che potrebbe cambiare del tutto le carte in tavola sono le prossime elezioni americane: cosa accadrebbe se Trump non venisse rieletto? La linea dura del governo americano potrebbe cambiare drasticamente, nel frattempo i consumatori italiani possono stare tranquilli, i loro telefoni non smetteranno di funzionare e di aggiornarsi, non nell'immediato almeno, il futuro resta tuttavia incerto.



AGGIORNAMENTO



In un comunicato ufficiale Huawei ha confermato che gli aggiornamenti di sicurezza saranno garantiti in Italia. Una buona notizia che apre però un importante quesito: cosa accadrà ai major update di Android? Gli aggiornamenti di sicurezza sono patch che vengono rilasciate periodicamente per proteggere i telefoni dalle nuove minacce, come i malware.

I major update invece portano la versione del sistema operativo a quella successiva, come avvenuto con il passaggio da Android 8 Oreo ad Android 9 Pie, aggiungendo novità importanti per l'esperienza d'uso. Huawei, almeno per ora, si è limitata a confermare l'arrivo delle patch di sicurezza; l'aggiornamento alle versioni più recenti di Android sugli smartphone in commercio non può essere però garantito allo stato attuale.