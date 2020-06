Ecco gli smartphone Huawei ed Honor che riceveranno EMUI 10.1 e Magic UI 3.1

Huawei ha annunciato oggi il lancio a livello globale della nuova interfaccia grafica EMUI 10.1, che è stata presentata durante il lancio di Huawei P40 lo scorso mese di Marzo. Al contempo, anche Honor ha svelato la lista completa dei dispositivi che saranno annunciati a Magic UI 3.1.

Di seguito la lista dei dispositivi che saranno aggiornati ad EMUI 10.1:

HUAWEI P30

HUAWEI P30 Pro

HUAWEI Mate Xs

HUAWEI Mate 20

HUAWEI Mate 20 Pro

HUAWEI P40 lite

HUAWEI Mate 20 Pro

HUAWEI Mate 20 X

HUAWEI MatePad Pro

HUAWEI nova 5T

HUAWEI Mate 20 X (5G)

HUAWEI MediaPad M6 10.8

HUAWEI nova 7i

HUAWEI Mate 30

HUAWEI Mate 30 Pro

HUAWEI Mate 30 Pro 5G

Questi, invece, sono gli smartphone HONOR che saranno aggiornati a Magic UI 3.1:

HONOR View30 PRO

HONOR 20

HONOR 20 PRO

HONOR View20

Tra le principali novità di EMUI 10.1 troviamo anche l'assistente Celia che però inizialmente supporterà solo tre lingue (inglese, francese e spagnolo) e sarà implementato esclusivamente su Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro in Regno Unito, Francia, Spagna, Messico, Cile, Colombia e Sudafrica. Successivamente invece sarà implementato in altri paesi.

Non è stata diffusa alcuna indicazione in merito all'inizio del rollout, ma potrebbe non essere troppo lontano.

Cosa ne pensate? Anche il vostro smartphone Huawei è in lista oppure almeno al momento non sarete in grado di installare la nuova UI?