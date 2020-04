Lo smartphone Huawei Nova 7 è trapelato in alcune foto dal vivo

Dopo l'arrivo in Italia di Huawei P40 Pro, torniamo a parlare dell'azienda cinese e dei suoi smartphone. Infatti, sono trapelate online alcune presunte foto reali della gamma Huawei Nova 7.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, l'azienda si appresta ad annunciare, perlomeno per il mercato cinese, gli smartphone Huawei Nova 7, Huawei Nova 7 SE e Huawei Nova 7 Pro 5G. Quest'ultimo dovrebbe essere la punta di diamante della famiglia di dispositivi mobili e potrebbe montare un display OLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1800 pixel), un processore Kirin 985, 8GB di RAM, 128/256GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una quadrupla fotocamera da 64MP (f/1.8) + 8MP (f/3.4, ottica a periscopio, OIS) + 8MP (ultra-wide) + 2MP (per le macro), una doppia fotocamera anteriore da 32MP + 8MP e una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40W. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 10 con personalizzazione EMUI.

Nova 7, invece, dovrebbe disporre di una singola fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) e dovrebbe sostituire l'ottica a periscopio posteriore con un teleobiettivo da 8MP (f/2.4). Il modello Nova 7 SE potrebbe montare un SoC Kirin 820, una singola fotocamera anteriore da 16MP, 6/8GB di RAM, 128GB di memoria interna e una fotocamera posteriore da 64MP.

Non abbiamo ulteriori dettagli per quanto riguarda la disponibilità e il prezzo di questi smartphone e non sappiamo nemmeno se arriveranno in Italia. Tuttavia, si vocifera che Huawei voglia annunciare la gamma Nova 7 nella giornata del 23 aprile 2020. Staremo a vedere.