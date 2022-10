Smartphone Huawei P50 spariscono dagli store globali: è colpa di Leica?

Gli Huawei P50 Pro e P50 Pocket sono arrivati in Italia ormai diversi mesi fa. Oggi, con una mossa del tutto inattesa, pare però che Huawei avrebbe rimosso la P50 Series dai suoi negozi online a livello globale, forse a causa di problemi insorti con il branding Leica della fotocamera.

Qualche tempo fa, infatti, era emerso che gli smartphone della serie P50 di Huawei, ossia Huawei P50, P50E e P50 Pro avrebbero abbandonato il branding di Leica, presente sull'isola della fotocamera del pannello posteriore, a causa di un "cambio di casacca" del produttore di fotocamere tedesco. Negli scorsi mesi, infatti, Leica ha iniziato a collaborare con Xiaomi, interrompendo la partnership con Huawei.

Stando a quanto riportano testate come GizmoChina e HuaweiCentral, nelle scorse ore Huawei avrebbe rimosso P50 Pro e gli altri smartphone della stessa serie dai propri marketplace globali, che darebbero la pagina "nessun risultato trovato" cercando i device della lineup al loro interno. Al momento, comunque, sembra che i P50 di Huawei non siano acquistabili nemmeno sullo store italiano della compagnia, pur restando disponibili (benché in quantità limitate) su Amazon.

Non è chiaro se il blocco delle vendite degli smartphone sia dovuto alla questione del branding Leica o meno, ma la vicinanza temporale tra la fine della partnership di Huawei con l'azienda tedesca e lo stop (momentaneo?) alle vendite dei device sembra lasciare intendere che le due cose siano collegate tra loro. Probabilmente, infatti, Huawei potrebbe ritirare le attuali versioni dei suoi smartphone sul mercato e rimetterle in commercio senza il nome Leica sul pannello posteriore nel giro di qualche settimana.