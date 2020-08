Smartphone Huawei con servizi Google, niente più aggiornamenti? La risposta dell'azienda

In seguito alle ultime indiscrezioni relative agli aggiornamenti degli smartphone GMS di Huawei, l'azienda cinese ha commentato ufficialmente la vicenda, rispondendo alle preoccupazioni degli utenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e Huawei Central, negli ultimi giorni alcuni utenti hanno contattato Huawei per delucidazioni in merito alla questione della scadenza della licenza. La società cinese non si è sottratta alle domande, in seguito a una specifica richiesta effettuata su Twitter, ha affermato: "Non c'è alcun impatto sui dispositivi esistenti. Continueremo a rilasciare aggiornamenti software e patch di sicurezza come abbiamo sempre fatto".

Insomma, l'azienda cinese ha confermato che la questione della licenza di cui si è tanto parlato nel corso degli ultimi giorni non avrà in realtà impatto sugli aggiornamenti degli smartphone GMS che si trovano già in commercio. I possessori di un dispositivo Huawei di questo tipo possono dunque tirare un sospiro di sollievo, dato che potranno accedere a tutti gli update del caso.

In ogni caso, questo non risolve di certo tutti i "grattacapi" in casa Huawei. Infatti, la società è al centro di nuovo round di restrizioni negli USA. In parole povere, la questione del ban è tutt'altro che conclusa e l'azienda cinese dovrà risolvere molte altre questioni nel corso dei prossimi mesi.