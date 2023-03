Smartphone inaspettato da Xiaomi: aiuta a eliminare le distrazioni

Vi ricordate dello smartphone low cost Xiaomi Qin 1S? Ebbene, è giunto il momento di tornare a fare riferimento a un dispositivo di quel tipo. Tuttavia, questa volta di mezzo c'è uno smartphone che aiuta a eliminare le distrazioni in modo mirato in termini di target.

A tal proposito, come riportato anche da GSMArena, il nuovo Duoqin Qin 3 Ultra, che dispone di uno schermo con diagonale di 5,02 pollici (la risoluzione è HD+) e di un sistema operativo basato su Android 12, è pensato per evitare che gli studenti vengano distratti troppo. D'altronde, tra social network e videogiochi, il mondo digitale a cui le ultime generazioni possono accedere è sconfinato.

Si cerca insomma di limitare un po' le funzionalità a disposizione, pur preservando la possibilità di svolgere le operazioni di base. Per intenderci, non mancano un processore MediaTek Helio G99, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna e uno store delle app personalizzato, che però non include le tipologie di software indicate in precedenza. C'è invece una fotocamera frontale da 5MP, così come sul retro non mancano un sensore da 8MP e un flash LED. Il tutto non tanto per i social media, come potete ben immaginare, ma per preservare ricordi un po' come avveniva per chi ha un po' di anni in più sulle spalle.

Un'esperienza leggera, anche nel senso che Duoqin Qin 3 Ultra pesa solamente 118 grammi. Questo anche grazie alla batteria da appena 2.500 mAh, dato che, togliendo alcune delle attività più esose in termini di risorse, si possono comunque ottenere buoni risultati in termini di autonomia senza dover andare oltre. Le colorazioni disponibili? Sono quelle Gold, Pink e Black.

Come ben potete immaginare, però, lo smartphone è venduto ufficialmente solo in Cina, a un costo di 1.599 yuan (circa 215 euro al cambio attuale). Le probabilità di un lancio più esteso sembrano essere poche, ma sicuramente si tratta di un dispositivo che anche alcuni appassionati del mondo smartphone potrebbero ritenere per certi versi "inaspettato".