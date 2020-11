Smartphone, inizio 2021 con l'acceleratore tra Snapdragon 875 e 100W?

Questa settimana ci sono stati degli annunci molto interessanti per il futuro del mondo degli smartphone. Ci riferiamo principalmente al reveal di OPPO X 2021, il dispositivo con schermo estensibile dell'azienda cinese. Il prossimo anno potrebbe dunque rivelarsi intrigante e le ultime indiscrezioni sembrano confermarlo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, nel Q1 2021 dovrebbero già arrivare cinque smartphone con processore Qualcomm Snapdragon 875 e supporto alla ricarica rapida a 100W. Ricordiamo che il SoC dell'azienda statunitense, che con ogni probabilità "alimenterà" i flagship Android del 2021, dovrebbe essere annunciato il 1 dicembre 2020, mentre per quel che riguarda le tecnologie di ricarica ci sono già produttori che hanno annunciato i 100W.

In ogni caso, l'indiscrezione relativa ai cinque modelli in arrivo nel Q1 2021 arriva dal noto tipster Digital Chat Station. Difficile, per il momento, scommettere su quali brand saranno coinvolti, ma c'è già qualcuno che prova a "lanciare nel calderone" i primi nomi. Tra i brand più quotati nei commenti online, troviamo Xiaomi, Redmi, Vivo, iQOO, OnePlus, OPPO e Realme. Ovviamente, per il momento si tratta solamente di voci di corridoio, ma staremo a vedere.

D'altronde, il 2021 non è poi così lontano. Vedremo se tra gennaio e marzo del prossimo anno arriveranno veramente queste novità.