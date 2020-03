Ecco a quali smartphone stava lavorando il creatore di Android con Essential

L'era di Essential, l'azienda di Andy Rubin, creatore di Android, è ormai finita, ma continuano a trapelare dettagli interessanti sui progetti a cui la società stava lavorando.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, un designer che faceva parte del team di Essential, Kevin Hoffman, ha pubblicato dei concept che mostrano come si voleva procedere per gli smartphone Essential PH-2 ed Essential PH-3. Si tratta di immagini preliminari, quindi non stiamo parlando di design definitivi.

Nei concept che potete vedere in calce alla notizia, Essential PH-2, che sarebbe dovuto essere il successore dell'originale Essential Phone, si fa vedere con un notch "a goccia" nella parte anteriore e una doppia fotocamera, il flash LED, i pin per gli accessori e un sensore di impronte digitali sul retro. Nella parte inferiore dello smartphone ci sarebbero dovuti essere gli altoparlanti e la porta USB Type-C, mentre il tasto d'accensione e i pulsanti per il volume fanno capolino sulla destra. Essential PH-2 avrebbe probabilmente avuto anche la certificazione IP68.

A inizio 2020, l'azienda di Andy Rubin aveva inoltre a lavorare al progetto Essential PH-3, che però è finito poco dopo. Si discuteva sulla possibile presenza di un display OLED e di una tripla fotocamera posteriore, ma il "piatto forte" sarebbe dovuto essere un prezzo di lancio aggressivo.

Ricordiamo, inoltre, che la società stava lavorando anche al "futuristico" Project GEM. Insomma, Andy Rubin e il suo team avevano parecchie idee in mente, ma purtroppo il mercato è stato spietato. Sul volto degli appassionati di smartphone, starà probabilmente scendendo una "lacrimuccia".