Smartphone, quanti leak! Trapelano iPhone 12, Galaxy S20 FE, OnePlus 8T Pro e Mate 40

Il mondo degli smartphone è particolarmente sensibile ai leak. D'altronde, la produzione di un dispositivo del genere richiede il "passaggio" delle unità di test, che finiscono nelle mani di molte persone. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a un vero e proprio "boom" dei leak, tanto che i leaker sono ormai diventati delle "celebrità".

Pensiamo ad esempio a Evan Blass (Evleaks), che recentemente ha svelato nuovi dettagli sui prossimi smartphone di OnePlus, conosciuto ormai da buona parte degli appassionati del mondo dei dispositivi mobili. Se volete approfondire l'argomento, vi consigliamo di consultare la nostra intervista a Ishan Agarwal, uno dei leaker più famosi al mondo in campo smartphone.

In ogni caso, siamo in un periodo in cui è molto difficile mantenere "segreti" per i produttori di smartphone. Non sorprende, dunque, che, solamente in questa mattina, siano emersi leak riguardanti iPhone 12 Pro, Galaxy S20 FE, OnePlus 8T Pro e Huawei Mate 40, oltre ai succitati dispositivi di OnePlus. Insomma, ci sono un bel po' di modelli in ballo. Cerchiamo, dunque, di fare una sorta di "riassunto" in merito a questo marasma di informazioni.

Apple iPhone 12 Pro

Partendo da iPhone 12, l'annuncio dell'evento Apple del 15 settembre 2020, che potrebbe però non vedere la presentazione dei nuovi smartphone, ha moltiplicato rumor e leak. Il più recente di questi ultimi riguarda dei render relativi ad iPhone 12 Pro pubblicati su Twitter da apple_idesigner. Questi ultimi sembrano essere in linea con le ultime voci di corridoio. Potete vedere le immagini in calce alla notizia.

Samsung Galaxy S20 FE

Passando a Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition), lo smartphone è trapelato in alcuni presunti render pubblicati su Slashleaks. Questi ultimi ritraggono un dispositivo in colorazione rossa senza bordi curvi. Il display anteriore dispone di un foro per la fotocamera posizionato in alto al centro, mentre sul retro fa capolino un modulo fotografico con tre sensori. Si vocifera ormai da tempo di questo modello, come potete vedere in questa notizia pubblicata ad agosto 2020. Trovate i render in calce alla notizia.

OnePlus 8T Pro

Per quanto riguarda, invece, OnePlus 8T Pro, sono emerse online alcune presunte foto dal vivo, che sembrano mostrare un display "all-screen". Potrebbe dunque esserci una fotocamera pop-up, ma le fonti affermano che difficilmente vedremo un sensore in-display come quello che montato da ZTE Axon 20 5G. Tra l'altro, giusto per farvi comprendere, nel caso non si sia capito, quanti leak trapelano giornalmente lato smartphone, quest'ultimo dispositivo si è recentemente fatto vedere in una foto dal vivo. Ovviamente, trovate tutte le immagini del caso in calce alla notizia.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da Gizchina, sono emersi anche ulteriori dettagli in merito alla presunta scheda tecnica di OnePlus 8T Pro. Più precisamente, sembra che il dispositivo disponga di un display da 6,78 pollici con refresh rate di 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865+, 12GB di RAM, 256GB di memoria interna e una quadrupla fotocamera da 48MP + 48MP + 16MP + 5MP.

Huawei Mate 40

Infine, l'ultimo smartphone coinvolto nei leak che hanno fatto notizia questa mattina è Huawei Mate 40. In particolare, stando al leaker Digital Station, questa gamma di smartphone potrebbe supportare la ricarica fino a 66W. Insomma, sembra proprio che gli appassionati del mondo dei dispositivi mobili non si possano lamentare: diversi modelli interessanti sono in arrivo a breve.