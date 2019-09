Gli smartphone low cost 'travolgono' l'IFA 2019, da Energizer a TP-Link

Oggi siamo finalmente entrati nel vivo dell'edizione 2019 dell'IFA di Berlino, grazie alle conferenze pre-fiera di aziende del calibro di Acer e ASUS. Tuttavia, in mezzo alla miriade di annunci, sono arrivate anche delle interessanti novità per quanto riguarda gli smartphone low cost, con tanto di "ritorno" di Energizer sul mercato.

Infatti, la società statunitense nota per le sue batterie ha annunciato due nuovi feature phone basati sul sistema operativo KaiOS. Stiamo parlando dei modelli E241 ed E241S, venduti rispettivamente a un prezzo di 29,99 euro e 34,99 euro. Entrambi montano uno schermo QVGA da 2,4 pollici, 512MB di RAM, 4GB di memoria interna e una batteria da 1900 mAh. Il modello E241 supporta la connessione dati fino al 3G, mentre E241S arriva anche al 4G. Non manca ovviamente il supporto a Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 2.1. Per chi non lo sapesse, il sistema operativo KaiOS permette di utilizzare anche alcune applicazioni che per molti sono necessarie nel mondo odierno, come GMail, Google Maps, Google Assistant, YouTube, Facebook e WhatsApp. Presenti anche due fotocamere VGA, una anteriore e una posteriore. Insomma, mica male per un costo di circa 30 euro, se pensiamo che una certa tipologia d'utenza utilizza praticamente solamente queste applicazioni. Non abbiamo ulteriori informazioni in merito alla disponibilità dei prodotti.

Per il resto, l'IFA 2019 ha visto l'arrivo anche di altri smartphone dal costo particolarmente contenuto. Ci riferiamo in particolare alla nuova gamma di dispositivi di Neffos (brand mobile di TP-Link), che include i modelli C9 Max e C9s, che arriveranno in Italia a inizio 2020. Lo smartphone più prestante è basato su un processore quad-core MediaTek MT6761 operante alla frequenza massima di 2 GHz e su 2GB di RAM. La batteria è da 3000 mAh, mentre il sistema operativo è Android 9 Pie. Il prezzo di partenza è fissato a 99,99 euro. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Neffos.