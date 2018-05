Smartphone, il mercato italiano cresce del 10,9 per cento nel primo trimestre del 2018

Il mercato italiano degli smartphone continua a far registrare numeri importanti, in controtendenza rispetto al trend europea. Secondo quanto rivelato dalla società di ricerca Canalys all'ANSA, infatti, nel corso del primo trimestre dell'anno le spedizioni di smartphone in Italia sono crescite del 10,9 per cento.

Un numero che va in controtendenza rispetto a quanto registrato a livello continentale, dove il mercato ha riportato un calo del 6,3 per cento.

Tra gennaio e marzo, l'area orientale dell'Europa ha riportato una crescita del 12,3 per cento, con 15,9 milioni di smartphone venduti. In Europa dell'Ovest, invece, il calo è stato del 13,9 per cento rispetto al trimestre precedente, a 30,1 milioni di unità. Ciò che fa riflettere è che del calo hanno sofferto principalmente i mercati importanti come Regno Unito, in cui il calo è stato del 29,6 per cento, Francia (-23,2 per cento) e Germania (-16,7 per cento).

Ben Stanton di Canalys, parlando con l'ANSA ha sottolineato il ruolo del mercato italiano, che sarebbe "leggermente meno satura di Regno Unito, Francia e Germania se si guardano le consegne di smartphone in proporzione alla popolazione, quindi c'è ancora un margine di crescita delle vendite. L'Italia ha inoltre visto un forte incremento da parte di Huawei, che nel trimestre ha spedito oltre un milione di smartphone. L'azienda è ampiamente al secondo posto dietro Samsung e davanti ad Apple".

In un quadro del genere, quindi, potrebbe trovare terreno molto fertile Xiaomi, che si appresta a debuttare nel nostro paese a breve.