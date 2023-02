Gli smartphone Nokia 5G verranno prodotti in Europa a partire dal Q3 2023

Arriva così, in un apparentemente "tranquillo" fine settimana di febbraio 2023, una novità importante per il mondo smartphone. Infatti, è arrivata l'ufficialità in merito al fatto che una prima grande azienda del settore inizierà a produrre i suoi smartphone in Europa.

A tal proposito, come riportato da GSMArena e TechCrunch, HMD Global ha ufficializzato che inizierà a produrre gli smartphone 5G a marchio Nokia nel Vecchio Continente. Come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia, la volontà del produttore deriva anche da quella che il brand delinea come richiesta di industrie ad alta sicurezza e in grado di effettuare produzione e test in modo ancor più rigoroso.

L'approccio di HMD Global viene infatti definito come legato alla "software security e privacy by design", così come il ben noto produttore afferma di star spingendo verso l'Europa per diventare il primo grande produttore lato smartphone a puntare sul Vecchio Continente. In ogni caso, come ben potete immaginare, si tratterà di un processo graduale.

Il tutto partirà dal Q3 2023, ma ci vorrà del tempo. Per il resto, HMD Global sta vedendo un incremento della domanda per i suoi smartphone in Europa e vuole ridurre l'impronta ecologica, cosa che secondo il brand può avvenire anche attraverso il percorso verso il Vecchio Continente. Da notare il fatto che i data center di HMD Global sono in Finlandia già dal 2019.