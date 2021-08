Smartphone, noto produttore europeo chiude ufficialmente i battenti

Il mercato dei produttori di smartphone europei non è esattamente dei più floridi, dato che ormai sono rimaste in ben poche le realtà importanti del Vecchio Continente che operano in questo campo. Ebbene, purtroppo un'altra azienda di non poco conto ha cessato la sua attività.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e MyDrivers, nonché come si può leggere sul "vecchio" sito Web ufficiale della società, il noto brand spagnolo BQ, conosciuto anche come Mundo Reader, ha ufficialmente chiuso i battenti. Sicuramente ad alcuni appassionati che seguono il mondo degli smartphone da qualche anno in questo momento starà scendendo una "lacrimuccia" sul viso, in quanto i prodotti dell'azienda avevano attirato l'attenzione in determinati periodi, ad esempio tra il 2015 e il 2016.

Per intenderci, lo sbarco in Italia di BQ era avvenuto nel 2015 e la società aveva fatto parlare di sé anche per via dell'utilizzo del sistema operativo Ubuntu, ad esempio tramite il tablet BQ Aquaris M10 del 2016. Tuttavia, a un certo punto l'azienda era un po' uscita dai riflettori, tornando poi ad attirare l'attenzione nel 2018 con la serie di smartphone BQ Aquaris X2. Pensate che i dispositivi della società sono persino comparsi nella nota serie TV di Netflix "La casa di carta".

Nonostante questo, alla fine l'azienda ha dovuto dichiarare bancarotta, lasciando un altro "buco" per quel che riguarda i produttori di dispositivi mobili europei.