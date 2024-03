Smartphone, la grande novità del 2024 saranno i lettori di impronte digitali ultrasonici?

Il 2024 sarà l'anno dell'IA per smartphone, secondo tanti esperti di settore. Più difficile dire con certezza quale sarà il trend principale nel comparto hardware, invece: una delle grandi innovazioni di quest'anno, però, dovrebbero essere i sensori ultrasonici per le impronte digitali, in arrivo su due dispositivi top di gamma.

Stando ad un paio di post pubblicati su Weibo da un tipster cinese, infatti, sia Xiaomi 15 che OnePlus 13 avranno un sensore ultrasonico per la lettura delle impronte digitali degli utenti e per lo sblocco sicuro dello smartphone. Il tipster fa riferimento alla "Xiaomi 15 Series", confermando dunque che il colosso di Pechino lancerà almeno due smartphone entro la fine dell'anno, mentre per quanto riguarda OnePlus 13 il riferimento è a un solo smartphone, e non a più modelli.

Finora, sia Xiaomi che OnePlus hanno utilizzato dei sensori ottici per i lettori di impronte digitali dei loro smartphone. In passato, si era parlato di un sensore ultrasonico per Xiaomi 14 Ultra, ma alla fine il telefono è stato lanciato con un sensore ottico standard. L'implementazione di un sensore ultrasonico, che potrebbe passare inosservata agli utenti, dovrebbe permettere uno sblocco più rapido e sicuro dello smartphone.

Sono diverse le aziende al lavoro sui sensori ultrasonici per smartphone: tra di esse, per esempio, ci sarebbe Qualcomm, che vorrebbe realizzare una soluzione "universale" per tutti i telefoni in arrivo dalla fine del 2024 in poi. Invece, Xiaomi starebbe lavorando ad un sensore "fatto in casa", mentre OnePlus potrebbe affidarsi alle soluzioni del colosso di San Diego.

Ciò che per il momento è certo è che, anche se i sensori ultrasonici per le impronte digitali dovessero arrivare nel 2024, essi saranno limitati agli smartphone di fascia alta, visto il loro elevato costo: la feature, dunque, potrebbe farsi strada verso la fascia media e quella bassa del mercato solo nei prossimi anni. Parimenti, vale la pena ricordare che gli Xiaomi 15 e OnePlus 13 non arriveranno prima di ottobre o novembre 2024, dunque è possibile che i due produttori dietro ai dispositivi finiscano per optare per dei semplici sensori ottici anche per quest'anno.