Smartphone OnePlus ed iPhone in offerta per il weekend: i dettagli sconti

In questo caldo weekend di Maggio 2022, a far salire ulteriormente le temperature ci pensano gli sconti di Amazon su un'ampia gamma di smartphone: protagonisti sono alcuni modelli di iPhone ed un dispositivo targato OnePlus. Tutti possono essere acquistati a prezzi ridotti rispetto ai costi di listino.

Di seguito gli sconti:

OnePlus 8 Pro Smartphone 6.78” 3D Fluid AMOLED Display 120Hz, 12 GB RAM+256 GB Memoria, Fotocamera Quadrupla, Ricarica Wireless Veloce, Alexa Hands-Free, Dual Sim, 5G, Verde (Glacial Green): 647,01 Euro (1019 Euro)

Smartphone 6.78” 3D Fluid AMOLED Display 120Hz, 12 GB RAM+256 GB Memoria, Fotocamera Quadrupla, Ricarica Wireless Veloce, Alexa Hands-Free, Dual Sim, 5G, Verde (Glacial Green): 647,01 Euro (1019 Euro) Apple iPhone 13 (256 GB) - Mezzanotte: 894,90 Euro (1059 Euro)

- Mezzanotte: 894,90 Euro (1059 Euro) Apple iPhone 12 (256GB) - bianco: 779 Euro (1009 Euro)

Su OnePlus 8 viene anche proposto il pagamento in 12 rate mensili da 53,92 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna garantita per il 17 Maggio 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Per quanto riguarda iPhone 13, invece, le dodici rate sono da 74,58 Euro al mese, anche in questo caso a tasso zero ed interessi zero e la consegna anche è garantita per il 17 Maggio. Infine, se si sceglie iPhone 12 il pagamento a rate è in 12 rate da 64,92 Euro al mese, ma l'arrivo a casa è previsto per giovedì 19 Maggio 2022.