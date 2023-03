Smartphone OnePlus in offerta su Amazon per il weekend: c'è anche la versione PAC-MAN

Parallelamente agli Sconti di Primavera targati Trony, Amazon lancia in giornata odierna una serie di offerte molto interessanti sugli smartphone a marchio OnePlus, nella fattispecie della linea OnePlus Nord. In lista troviamo anche la PAC-MAN Edition di OnePlus Nord 2.

Di seguito i dettagli degli sconti:

OnePlus NORD Smartphone con scherm 6.44” Fluid AMOLED Display 90Hz, 12GB RAM + 256 GB Storage, Quad Camera, Warp Charge 30T, Dual Sim, 5G, Grigio (Ash Grey): 299 Euro (499 Euro)

Smartphone con scherm 6.44” Fluid AMOLED Display 90Hz, 12GB RAM + 256 GB Storage, Quad Camera, Warp Charge 30T, Dual Sim, 5G, Grigio (Ash Grey): 299 Euro (499 Euro) OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition , 12 GB RAM, 256 GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65 W, Argento (Silver Pac-Man Limited Edition), [Esclusiva Amazon]: 399 Euro (529 Euro)

, 12 GB RAM, 256 GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65 W, Argento (Silver Pac-Man Limited Edition), [Esclusiva Amazon]: 399 Euro (529 Euro) OnePlus Nord 2 5G12GB RAM 256GB, Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grigio (Grey Sierra): 359 Euro (499 Euro)

Sugli smartphone Amazon propone anche il pagamento in 12 rate mensili a tasso zero ed interessi zero, con possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, ma come sempre consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per poter godere delle promozioni.