Gli smartphone OnePlus e OPPO riceveranno le funzioni IA Gemini Model

Ormai l'intelligenza artificiale è ovunque. Tuttavia, un settore che ci sta puntando in modo particolarmente importante è quello degli smartphone. Adesso, OPPO e OnePlus hanno annunciato l'arrivo delle funzioni IA Gemini Model per i propri dispositivi.

In un comunicato stampa che abbiamo ricevuto ad aprile 2024 si legge che la novità consentirà a oltre 10 milioni di utenti di accedere a questa tipologia di funzionalità. L'obiettivo di OnePlus e OPPO è quello di rientrare tra i primi brand a integrare le nuove soluzioni di Google in questo campo, annunciate al recente Google Cloud Next '24.

"Grazie alla collaborazione con Google per integrare sia Gemini che Google AI Cloud negli smartphone, e con altri leader del settore per offrire una varietà di esperienze AI, siamo entusiasti di allargare la nostra offerta nel settore dell'intelligenza artificiale mobile", spiega Nicole Zhang, General Manager del prodotto AI per Oppo e OnePlus.

Abbiamo già trattato su queste pagine l'annuncio della funzione AI Eraser di OnePlus, ma non si tratta solamente di quest'ultima. Le feature di intelligenza artificiale ad arrivare sul mercato globale riguarderanno, infatti, anche l'integrazione dei prodotti AI Cloud, includendo la possibilità di riassumere articoli, organizzare contenuti audio in tempo reale e generare contenuti creativi per i social media.

A livello generale, nei prossimi 3-5 anni OPPO e OnePlus contano di sviluppare oltre 100 nuove funzionalità IA, da offrire agli utenti di tutto il mondo. Insomma, le ambizioni non sono di poco conto.

Apple USB-C Power Adapter 20W White è uno dei più venduti oggi su