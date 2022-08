Smartphone OnePlus in sconto su Amazon, c'è flagship killer Nord 2T 5G

Tornano anche dopo metà agosto 2022 le numerose promozioni su dispositivi mobili su Amazon: oltre agli smartphone Samsung low-cost in offerta, infatti, il servizio e-commerce nato a Seattle include sul suo sito italiano diversi smartphone OnePlus a ottimi prezzi.

Offerte Amazon su smartphone OnePlus

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB RAM 128GB Smartphone con tripla fotocamera con IA da 64MP e Batteria da 5000 mAh - 2 anni di garanzia - Black Dusk: 219,99 Euro

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB RAM 128GB Smartphone con tripla fotocamera con IA da 64MP e Batteria da 5000 mAh - 2 anni di garanzia - Blue Tide: 219,99 Euro

OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM 128GB ROM Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grey Sierra: 322,96 Euro

OnePlus Nord 2T 5G - 8GB RAM 128GB con tripla fotocamera con IA da 50MP e Ricaria veloce SUPERVOOC a 80W - 2 anni di garanzia - Grey Shadow: 378,78 Euro

OnePlus 8T Smartphone 6.55 "120 Hz FHD + Display Fluido, 8 GB di RAM + 128 GB di Spazio di Archiviazione, Quad Camera, 65 W Warp Charge, Dual SIM, 5G, Argento (Lunar Silver): 419,90 Euro

OnePlus 9 5G Smartphone Senza SIM con Fotocamera Hasselblad, 8 GB RAM + 128 GB, Blu (Arctic Sky): 564,22 Euro

Tutti questi smartphone firmati OnePlus sono venduti e spediti da Amazon, eccetto per il modello OnePlus 8T proposto da un rivenditore di terze parti. In tutti i casi la consegna resta comunque gratuita, con o senza abbonamento a Prime, e per certi è garantita anche in un giorno. Il pagamento, invece, può essere effettuato a rate per la maggior parte con Cofidis o con piano a 5 o 12 mensilità proposto da Amazon.

