Smartphone OnePlus, trapelata l'opzione che estende la Dark Mode a tutte le app

Se siete dei possessori di smartphone OnePlus e apprezzate la Dark Mode, potrebbero esserci delle buone notizie per voi. Infatti, è trapelata online una funzionalità particolarmente interessante.

In particolare, stando a quanto scoperto da XDA Developers, nell'ultima versione della Open Beta della OxygenOS, la personalizzazione Android di OnePlus, è presente, all'interno del codice, una funzionalità chiamata "Abilita le tonalità scure in più applicazioni" ("Enable dark tone in more apps"). Come avrete probabilmente già intuito dal nome, quest'ultima mira a portare il tema scuro anche su quelle applicazioni che non sarebbero compatibili a livello "ufficiale".

Nella descrizione dell'opzione, si legge: "Le app che non supportano il tema scuro vengono visualizzate lo stesso con tonalità scure. Alcune app potrebbero non funzionare come previsto, puoi disabilitarle tramite l'elenco seguente". Insomma, stiamo parlando di un'opzione non affidabile quanto quella ufficiale, che prova però a portare la Dark Mode a livello globale. C'è da dire che, al momento in cui scriviamo, sembra che la funzionalità non sia ancora funzionante (probabilmente OnePlus ci sta semplicemente lavorando).

L'azienda cinese non è l'unica ad aver pensato a una possibilità simile, dato che già da tempo si parla della MIUI 12 e della sua Dark Mode globale. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su dove arriverà il tema scuro nel 2020.

Rimanendo in casa OnePlus, vi ricordiamo che recentemente si è svolta la Snowbot Battle. Vi abbiamo raccontato la nostra esperienza in questo approfondimento.