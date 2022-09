Smartphone OPPO in offerta su Amazon, Reno6 5G raggiunge minimo storico

Inizia una nuova settimana e Amazon aggiunge molte promozioni intriganti nei settori dell’elettronica e dell’informatica al suo portale di e-commerce: oltre alle offerte su Apple Watch Series 7 riportate in mattinata, facciamo presente che è possibile trovare diversi smartphone OPPO in sconto su Amazon.

I modelli che troverete di seguito hanno un prezzo compreso tra 155 euro e 350 euro; pertanto, si spazia dalla fascia bassa al mid-range. Insomma, potete trovare dispositivi mobili per un utilizzo semplice, perfetti per coloro che non hanno particolari esigenze. Ecco di quali smartphone stiamo parlando:

OPPO A16s Smartphone, NFC, AI Triple Camera 13+2+2 MP, 6.52” 60HZ Display, 5000mAh, SuperVOOC+Power Saving, RAM 4GB + ROM 64GB espandibile, ColorOS11.1, IPX4, [Versione Italiana] Nero(Crystal Black): 154,99 euro

OPPO A94 Smartphone 5G, 173g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 8GB + ROM 128GB, Batteria 4310mAh, Ricarica VOOC 30W, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Cosmo Blue: 259,99 euro

OPPO Reno6 5G, Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43‘’ FHD+ AMOLED 90Hz Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh con cavo dati Tipo-C [Versione Italiana], Stellar Black: 349 euro

OPPO Reno8 Lite Smartphone, Ai Tripla Fotocamera 64+2+2Mp, Display 6.4” 60Hz Amoled, 4500Mah, Ram 8Gb: 349,99 euro

Evidenziamo quindi OPPO Reno6 5G al prezzo più basso di sempre, mentre gli altri tre dispositivi del marchio cinese non si collocano troppo distanti dal loro rispettivo minimo storico. Ad ogni modo, il colosso statunitense è responsabile di vendita e spedizione, con consegna assicurata a costo zero anche in un giorno. Il pagamento può essere effettuato in soluzione unica o a rate Tasso Zero con Cofidis; in alcuni casi, c’è anche il piano a 5 mensilità della stessa Amazon.

Non è chiaro quando queste offerte termineranno e, per tale ragione, ci sentiamo di consigliare un acquisto rapido in caso di interesse.

Sempre sullo stesso sito potete trovare anche auricolari Sony di fascia medio-alta a prezzi ottimi.