Smartphone OPPO in sconto su Amazon, anche Reno7 e Find X5 Pro

Il periodo pasquale si sta rivelando ricco di offerte allettanti su Amazon: oltre agli sconti su AMD Ryzen 5 5600X e OnePlus 9 Pro 5G, il gigante dell’e-commerce rilancia alcuni smartphone OPPO in promozione tra cui, a sorpresa, anche l’ultimissimo OPPO Reno7 e il top di gamma OPPO Find X5 Pro.

Sconti Amazon su smartphone OPPO

OPPO A54s Smartphone, AI Triple Camera 50+2+2 MP, 6.52” 60HZ HD+ Batteria da 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile, IPX4, [Versione Italiana], Colore Pearl Blue: 189,99 Euro

Smartphone, AI Triple Camera 50+2+2 MP, 6.52” 60HZ HD+ Batteria da 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile, IPX4, [Versione Italiana], Colore Pearl Blue: 189,99 Euro OPPO A74 5G Display 6,5’’ Amoled, Quad Camera 48MP, RAM 6+128 GB espandibile fino a 256GB, batteria da 5000 mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Fluid Black: 249,99 Euro

Display 6,5’’ Amoled, Quad Camera 48MP, RAM 6+128 GB espandibile fino a 256GB, batteria da 5000 mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Fluid Black: 249,99 Euro OPPO A94 Smartphone 5G, 173g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 8GB + ROM 128GB, Batteria 4310mAh, Ricarica VOOC 30W, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Fluid Black: 298,99 Euro

Smartphone 5G, 173g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 8GB + ROM 128GB, Batteria 4310mAh, Ricarica VOOC 30W, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Fluid Black: 298,99 Euro OPPO Reno7 Smartphone, AI Tripla Fotocamera 64+2+2MP, Display 6.4” 90HZ AMOLED, 4500mAh, Ricarica 33W, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 128GB (Esp. fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Cosmic Black: 299,99 Euro

Smartphone, AI Tripla Fotocamera 64+2+2MP, Display 6.4” 90HZ AMOLED, 4500mAh, Ricarica 33W, RAM 8GB (Esp. fino 13GB) + ROM 128GB (Esp. fino 1TB), [Extra Garanzia 24+6 Mesi], Cosmic Black: 299,99 Euro OPPO Find X5 Pro Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Display 6.7” Refresh rate 120HZ WQHD+ 5000mAh, RAM 12GB+ROM 256GB, Android 12, [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana], Ceramic White: 1.149,99 Euro

Gli smartphone OPPO A74 5G, OPPO Reno7 e OPPO Find X5 Pro sono venduti al prezzo più basso registrato su Amazon e sono proposti con iniziative aggiuntive: per esempio, è possibile attivare un coupon extra di 20 Euro per l’acquisto di OPPO Reno7, mentre con l’acquisto di OPPO Find X5 Pro otterrete in regalo lo smartwatch OPPO Watch Free, gli auricolari OPPO Enco X, il caricatore wireless AirVOOC da 50W e la custodia protettiva in kevlar.

Amazon si occuperà, quindi, sia della vendita che della spedizione dei dispositivi citati, garantendo la consegna gratuita e in un giorno ai clienti abbonati a Prime. Il pagamento potrà essere effettuato a rate o in unica soluzione, scegliendo liberamente tra i piani proposti a Tasso Zero.

Sul portale statunitense troverete anche 3 smart TV Sony BRAVIA in offerta.