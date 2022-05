Smartphone, PC o console? Ecco quali gamer spendono di più

Dopo la sentenza nel processo Apple VS Epic, che ha chiuso una delle vicende giudiziarie più chiacchierate degli ultimi anni nel panorama tech, si torna a parlare di gaming su smartphone per dare un'occhiata ai dati sulle spese dei giocatori.

In particolare, a interessarci è il confronto tra i vari segmenti del settore gaming, in cui presenziano anche il PC Gaming e le Console domestiche o handheld, per capire quale delle tre popolazioni di riferimento, in media, spenda di più per le sue passioni.

Per quanto possa sembrare scontato, le stime parlano chiaro: il gaming su smartphone genera molte più spese negli utenti, al punto che per il 2022 sono previsti acquisti per un totale di oltre 130 miliardi di dollari.

Per intenderci, si tratta di più della somma degli altri mercati di riferimento, con le console domestiche che dovrebbero raggiungere i 42 miliardi, il gaming su PC e Mac 40 e i dispositivi handheld "appena" 4.

Insomma, un vantaggio enorme e in fortissima crescita, dettata non solo dall'evoluzione degli stessi smartphone, bensì anche da due anni di pandemia in cui per molti il gaming da dispositivi mobili ha rappresentato anche una finestra sul mondo fuori dalle mura di casa.

