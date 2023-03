Smartphone pieghevole a meno di 1000 Euro? Mediaworld sconta il RAZR 2022

Se siete alla ricerca di uno smartphone pieghevole e non avete intenzione di spendere molto, Mediaworld ha oggi per voi l'offerta su misura. Nell'ambito degli "Sconti Solo Per Oggi", la catena di distribuzione propone un'offerta molto interessante sul Motorola Razr 2022.

Nella fattispecie, il Motorola Razr in questione, nella variante black con 256 gigabyte di storage interno può essere acquistato a 949 Euro, il 20% in meno rispetto ai 1199 Euro di listino.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 6 ed il 9 Marzo 2023, mentre il ritiro in negozio è possibile dall'8 Marzo 2023.

Lo smartphone pieghevole è caratterizzato da un display interno che si apre a conchiglia e che si presta a vari utilizzi: ad esempio questo form factor può essere sfruttato come treppiede per scattare un selfie, ma anche per funzionalità di multitasking e si può guardare un video su YouTube mentre si scrive su Whatsapp. Il display Quick View esterno è interattivo ed è caratterizzato da uno schermo OLED da 2,7 pollici che permette di visualizzare le notifiche, effettuare chiamate, scattare selfie, rispondere ai messaggi e fare tanto altro senza doverlo aprire. A livello fotografico troviamo invece una fotocamera posteriore da 50 megapixel, mentre il processore è lo Snapdragon 8+.