Lo smartphone pieghevole LG Rollable potrebbe non arrivare sul mercato

Dopo il lancio dell’innovativo smartphone LG Wing, giunto anche in Italia a fine ottobre, LG sembrava essere proiettata verso la nuova gamma Explorer Project per fornire dispositivi d’alto livello molto particolari. Il prossimo modello LG Rollable, però, secondo rapporti recenti potrebbe anche non giungere sul mercato.

Lo smartphone pieghevole della società sudcoreana è già stato presentato con un teaser nel corso del CES 2021 ma, alla luce delle recenti voci riguardanti la vendita della divisione smartphone, la probabilità di vederlo arrivare nei negozi si starebbe facendo sempre più remota.

Secondo quanto riportato dal media nazionale The Korea Herald, recentemente LG avrebbe detto che non ha smesso di lavorare su LG Rollable ma anche che il suo lancio è ancora in fase di pianificazione e l’azienda sarebbe “aperta a ogni possibilità”, ergo anche al possibile abbandono di questo piano molto particolare. LG Rollable, infatti, potrebbe diventare il primo smartphone con uno schermo estensibile piuttosto che pieghevole, in grado di passare da dimensioni tipiche per un telefono a quelle di un tablet. Anche TCL sarebbe al lavoro su una tecnologia simile, dunque la sfida sembrerebbe ancora accesa.

PhoneArena però avrebbe contattato LG Electronics per una dichiarazione in merito a questi rapporti, ottenendo questo comunicato: “Il management di LG Electronics si impegna a prendere qualsiasi decisione sia necessaria per risolvere le sfide del business mobile nel 2021. Ad oggi, nulla è stato finalizzato”. Insomma, tutti gli appassionati interessati a LG Rollable potranno rimanere ottimisti sul futuro del dispositivo. In ogni caso, trattandosi di indiscrezioni invitiamo a prenderle con le pinze in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Sempre nel corso del CES 2021 LG ha annunciato il pannello OLED più piccolo del mercato per TV, dalla diagonale da 42 pollici.