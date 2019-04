Lo smartphone pieghevole di Motorola trapela in una serie di render

Il rinvio di Galaxy Fold non sembra rallentare in alcun modo il mercato degli smartphone, che si sta spostando sempre più verso i dispositivi pieghevoli. Alla lista (al momento non molto ricca) potrebbe aggiungersi anche Motorola.

Quest'oggi i colleghi di Slashleaks hanno pubblicato una serie di render del primo Razr con schermo pieghevole. Ad oggi i dettagli sulle immagini sono pochi: resta da capire se si tratta di foto stampa ufficiali di Motorola, che sono erroneamente trapelate in rete, oppure di concept art dei fan.

Come si può vedere, l'approccio sembra essere radicalmente diverso anche rispetto al Mate X di Huawei che è stato presentato qualche mese: il nuovo Razr a quanto pare potrebbe piegarsi a conchiglia a metà, tramite una cerniera che lo renderebbe di facile trasformazione.

Non conosciamo la fonte di questi render, che sono stati pubblicati sul sito web di microblogging cinese Weibo prima di fare il giro del mondo. A livello estetico non si può certo dire che sia brutto, ma la domanda che tutti si pongono è se questo tipo di progetto sia realizzabile o no.

Al momento la compagnia non ha diffuso alcun tipo di informazione sulla possibile data di presentazione, tanto meno sul prezzo. Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili nuovi dettagli a riguardo.