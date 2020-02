Lo smartphone pieghevole Surface Duo di Microsoft si mostra in un video hands on

Dopo l'annuncio risalente a fine 2019, si torna a parlare dello smartphone pieghevole Surface Duo di Microsoft per via della comparsa di un video hands on. Quest'ultimo ci consente di comprendere meglio cosa si potrà fare con il dispositivo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere tramite il contenuto multimediale riproducibile attraverso il player presente qui sopra, sembra proprio che qualcuno che ha già ricevuto un prototipo del Surface Duo abbia deciso di utilizzarlo mentre si spostava con un mezzo di trasporto pubblico. D'altronde, treni e autobus sono ormai un grande classico nel mondo dei leak.

Il video non va in realtà a mostrare granché di nuovo, visto anche che è stato girato non esattamente nel migliore dei modi, ma ci sono comunque dei dettagli interessanti. Infatti, si può vedere in azione il sistema con cui lo smartphone gestisce le applicazioni, facendole passare da uno schermo all'altro o visualizzandole a "tutto schermo". Dal video sembra inoltre che ci sia un flash LED, aspetto che non eravamo riusciti a cogliere dai rumor precedenti.

Per quanto riguarda la data di uscita, le ultime indiscrezioni parlano di un possibile lancio vicino a Natale 2020. Per maggiori dettagli sullo smartphone, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento sul sistema operativo di Surface Duo.