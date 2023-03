Smartphone pieghevoli, boom di mercato nel 2022: Samsung domina incontrastata

Con la sua presenza al MWC, Samsung ha dato spazio ai Galaxy S23. Tuttavia, ciò non significa che il colosso di Suwon punti (solo) sugli smartphone tradizionali: al contrario, mentre inizia il periodo dei rumor sui Galaxy Z Flip e Z Fold 5, scopriamo che Samsung domina incontrastata il mercato dei device pieghevoli.

Stando a quanto spiegato dagli analisti di Canalys Steven Kiernan e Yongsub Eric Shin su LinkedIn, infatti, nel 2022 Samsung ha venduto più smartphone pieghevoli di tutte le aziende della concorrenza sommate tra loro. Considerato che tra i competitor del colosso coreano abbiamo nomi del calibro di Xiaomi, OPPO, Honor, Vivo e Huawei, che peraltro monopolizzano il mercato cinese, il risultato dell'azienda di Suwon ha dell'incredibile.

In termini numerici, il mercato dei foldable ha fatto registrare ben 14,2 milioni di vendite totali nel 2022, con un trend di aumento che non sembra essere stato fermato nemmeno dalla crisi del settore smartphone degli ultimi mesi del 2022. Secondo Canalys, su queste basi non è affatto improbabile che le vendite degli smartphone pieghevoli arrivino alle 30 milioni di unità nel 2023.

Nel 2022, però, circa 12 milioni di smartphone erano di Samsung, mentre i principali competitor, ossia i già citati Xiaomi, Huawei, OPPO, Honor e Vivo, hanno venduto meno di un milione di smartphone ciascuno. Sfortunatamente, i dati di Canalys non sono sufficientemente chiari per definire un "podio" tra le compagnie cinesi, che comunque si contendono le "briciole" di Samsung.

Ovviamente, man mano che andiamo avanti il monopolio di Samsung sarà sempre più conteso dalle compagnie "rivali": nel 2023, per esempio, il colosso coreano si aspetta di vendere 15 milioni di Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Anche ammesso che l'azienda riesca a vendere qualche milione di Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 entro la fine dell'anno (considerato il loro lancio nel mese di agosto), è ovvio che i competitor cinesi avranno parecchio spazio di manovra per raggiungere una domanda potenziale fino a 30 milioni di smartphone.

il Mobile World Congress sembra essere stato un giro di boa del mercato dei pieghevoli: mentre Samsung continua a non avere successo sul mercato cinese, infatti, diversi altri produttori, tra cui spiccano Honor e OPPO, stanno invece penetrando rapidamente nel resto del continente asiatico e sul mercato europeo. Per esempio, l'OPPO Find N2 Flip è stato un successo di critica e ha convinto anche buona parte del pubblico, spingendo alcuni ad affermare che il clamshell cinese sia persino migliore dello Z Flip 4 di Samsung.