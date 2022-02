Smartphone pieghevoli sempre più desiderati: le previsioni degli esperti fino al 2024

Gli esperti ricercatori di Canalys tornano ancora una volta all’attivo per rendere noti al pubblico i dati e le previsioni per gli smartphone pieghevoli, segmento di mercato la cui crescita è sempre più notevole. Ecco quali sono i numeri stilati fino al 2024: vi anticipiamo già che rivelano tutti una importanza sempre maggiore su scala globale.

Stando all’ultimo report, che copre questo e i prossimi due anni, il tasso di crescita annuale delle spedizioni di smartphone con display pieghevole tra il 2021 e il 2024 sarà del 53%, con vendite che dovrebbero superare le 30 milioni di unità nel 2024. Questo dato emergerebbe proprio dal recente boom dei prodotti firmati Samsung – a tale proposito, eccovi la recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 -, che avrebbe portato le vendite a crescere del 148% nel 2021.

Secondo gli esperti, uno dei fattori chiave che avrebbe trainato le vendite nel 2021 sarebbe stato l’abbassamento dei prezzi rispetto alle generazioni precedenti e l’aumento di interesse per dispositivi mobili innovativi nell’utenza di tutto il mondo. Nel frattempo, proprio il boom causato dal gigante sudcoreano avrebbe portato a un aumento degli investimenti di ricerca e sviluppo tra produttori di pannelli e competitor, il quale porterà a sua volta all’introduzione di nuove tecnologie e alla riduzione dei costi.

Come affermato dall’analista Amber Liu, “I principali fornitori di smartphone si stanno preparando a competere nella categoria foldable, che diventerà una parte vitale delle loro strategie di fascia alta e del marchio aziendale. Prevediamo che quest'anno verranno lanciati molti nuovi dispositivi pieghevoli poiché i fornitori continueranno a ridurre spessore, peso e prezzo, fattori vitali per l'adozione da parte del mercato di massa”. Insomma, le sensazioni per il futuro dei foldable sono tutte positive; sarà interessante capire se queste previsioni verranno soddisfatte, e se il pubblico cederà sempre più alla tentazione di avere un dispositivo simile tra le mani.

Le ultime loro analisi da noi trattate parlano, invece, della ripresa del mercato smartphone a livelli pre-pandemia.