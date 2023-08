Smartphone pieghevoli troppo fragili? Google pensa agli standard di resistenza

Ormai tutte le aziende stanno producendo smartphone pieghevoli: dopo il successo dei Galaxy Z Flip e Z Fold di Samsung, anche Google, OnePlus, OPPO, Xiaomi, Honor e Huawei sono entrate nel mercato. Tuttavia, presto questi produttori potrebbero dover sottostare ad una serie di stringenti requisiti hardware per i propri foldable.

Con un post su Patreon (dunque protetto da paywall, qualora voleste dare un'occhiata alla fonte originale), il noto tipster Mishal Rahman ha spiegato che Google introdurrà degli standard per i foldable che vorranno utilizzare Android come proprio sistema operativo. Questi ultimi, in particolare, dovrebbero focalizzarsi sulla qualità di alcune componenti degli smartphone.

Tra le specifiche che Google avrebbe particolarmente "a cuore" abbiamo il numero di piegature consentito dalla cerniera prima di rompersi. Big G, infatti, vorrebbe richiedere ai partner che producono smartphone Android di impegnarsi nella costruzione di device che possano piegarsi almeno 200.000 volte prima di rompersi.



Al momento, OEM come Samsung certificano i loro dispositivi esattamente per 200.000 piegature, mentre altri, come OPPO, arrivano persino a 400.000. L'ultima sfida di "piegatura" tra Samsung Galaxy Z Flip 5 e Motorola Razr 40 Ultra, comunque, ha svelato che i dati dei produttori in tal senso sono semplicemente indicativi e poco realistici.

Inquadrato in termini temporali, il dato significa che uno smartphone pieghevole dovrà durare almeno cinque anni prima di rompersi nella parte della cerniera, ammesso che venga aperto e chiuso in media 100 volte ogni 24 ore. Si tratta dunque di numeri in linea con il ciclo vitale di un dispositivo di fascia alta con form factor tradizionale, se non addirittura superiori a quelli dei flagship convenzionali

Inoltre, pare che Big G chiederà che tutti gli smartphone pieghevoli ricevano almeno due major update di Android e patch di sicurezza per tre anni. Benché questo standard venga comunemente già utilizzato nell'industria, si tratta di una mossa in favore dei consumatori: ciò, infatti, dovrebbe garantire di poter utilizzare lo stesso device per almeno quattro anni prima di doverlo cambiare per il termine del supporto software.