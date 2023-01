Smartphone pieghevoli protagonisti del 2023? Analisti prevedono forte crescita

Già a inizio gennaio gli analisti del mondo mobile hanno discusso della potenziale crescita da urlo degli smartphone pieghevoli, per i quali il 2023 potrebbe rivelarsi l’anno di affermazione internazionale con sempre più marchi interessati al lancio. A corroborare questa ipotesi sono ora gli esperti di TrendForce.

Stando ai dati da loro riportati, infatti, gli ordini delle cerniere per display presso KH Vatech e S-connect, fornitori ufficiali di Samsung, sarebbero aumentate sensibilmente nel corso degli ultimi mesi. Questo è un primo segnale importante per il segmento dei foldable, il quale dovrebbe infine beneficiare di un incremento delle spedizioni del 44% su base annua o, in altri termini, del salto da 12,8 milioni di unità a 18,5 milioni.

I numeri emergono dall’analisi, per l’appunto, del fatturato relativo alle cerniere “a goccia” e “a U” per i dispositivi, il quale dovrebbe ammontare a circa 500 milioni di dollari. Parallelamente, si prevede un importante aumento degli ordini dei pannelli pieghevoli presso i principali produttori internazionali. Data la concorrenza sempre più affollata dall’Asia al Vecchio Continente, è inevitabile che sempre più brand vadano alla caccia degli appositi display.

Ricordiamo, a tale proposito, che dopo il lancio di OPPO Find N2 e Find N2 Flip, e oltre alla prossima generazione firmata Samsung, si prevede il debutto dei primi smartphone pieghevoli OnePlus e delle nuove iterazioni Xiaomi e Vivo. Sarà indubbiamente interessante seguire l’evoluzione del segmento, anche per comprendere se e quando diventeranno un fenomeno del tutto mainstream.