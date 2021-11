Quali sono gli smartphone più popolari del 2021? C'è un modello Android

Il 2021 sta ormai giungendo alla conclusione e in questo contesto è arrivato il momento di iniziare ad approfondire quanto è accaduto per quel che riguarda il mercato smartphone, focalizzandosi su quali sono gli smartphone più popolari.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Gizchina, gli analisti di IDC hanno analizzato i primi tre trimestri del 2021 per comprendere quali sono stati i dispositivi che più di tutti hanno convinto gli utenti. In questo contesto, sono emersi dettagli interessanti, che mostrano una certa "predominanza" di Apple.

Infatti, la "classifica" resa pubblica da IDC dispone di 5 posizioni e 4 sono occupate da iPhone. Al primo posto c'è infatti iPhone 12, al terzo fa capolino iPhone 11, in quarta posizione troviamo iPhone 12 Pro Max e il quinto posto, che conclude il tutto, è occupato da iPhone 12 Pro. Insomma, la capacità della società di Cupertino di mantenere il suo "status" di realtà attenta ed "esclusiva" ha permesso ad Apple di piazzarsi nella "mente" di molti consumatori anche nel corso del 2021.

A rompere la "magia" c'è però Samsung, che ha piazzato al secondo posto Galaxy A12. Interessante notare il fatto che all'interno della "classifica" non sia presente un top di gamma, bensì un dispositivo low cost. Ricordiamo infatti che Samsung Galaxy A12 è arrivato in Italia a inizio 2021 a un prezzo vicino ai 200 euro.

In ogni caso, i dati diffusi da Francisco Jeronimo su Instagram (IDC Associate Vice President) rappresentano solamente una prima analisi di quanto accaduto durante l'anno: sicuramente più avanti ci sarà modo di tirare le somme in modo più completo, prendendo in considerazione anche i numeri relativi alle unità vendute e altro.