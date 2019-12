Gli smartphone hanno portato ad un aumento degli infortuni al viso: i dati

Dei potenziali rischi per la salute provocati dagli smartphone abbiamo più volte parlato ed il dibattito continua ad essere acceso. Tuttavia, uno studio pubblicato su Jama Otolaryngology sostiene che l'aumento della popolarità dei dispositivi mobili ha portato ad un aumento degli infortuni e ferite al viso.

Una ricerca condotta dalla Rutgers New Jersey Medical School infatti osserva che gli ospedali e Pronto Soccorso degli Stati Uniti hanno riportato un picco nel trattamento di lesioni lievi al viso (tagli, lividi, fratture) provocate dalla distrazione da smartphone.

Tra i casi trattati dal chirurgo plastico facciale Boris Paskhover figurava una donna che si era rotta il naso in quanto aveva inavvertitamente lasciato cadere il proprio smartphone sul viso.

Lo studio ha analizzato circa venti anni di dati dei Pronto Soccorso in circa cento ospedali, ed ha portato alla luce che dal 2006, ovvero l'anno in cui sono stati presentati i primi smartphone, i casi sono aumentati. L'Università ha esaminato 2.500 pazienti a cui sono state riscontrate lesioni alla testa ed al collo tra il 1998 ed il 2017: in alcuni casi sono state provocate da smartphone lanciati, ma anche dall'uso distratto mentre si cammina. Non è la prima volta che sentiamo di casi di persone che, distratte mentre giravano in strada, sono inciampate o hanno sbattuto contro pali in quanto avevano gli occhi rivolti sullo smartphone.

I ricercatori sostengono che il fenomeno dovrebbe essere preso sul serio in quanto potrebbe avere dei risvolti preoccupanti.